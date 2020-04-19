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حوادث

حملات أمنية بمختلف المحافظات خلال أسبوع .. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:03 ص
حملات امتية
حملات امتية
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رامي المهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها على الأسواق ومحلات وشركات إنتاج المستلزمات الطبية خاصة بعد الإقبال الشديد على شراء السلع الغذائية والكمامات الطبية للوقاية من انتشار فيروس كورونا لضبط مخالفات زيادة الأسعار.

وكشفت مصادر أمنية أن حملات شرسة شنتها الإدارة العامة لمباحث التموين علي الأسواق في كافة أنحاء الجمهورية لمراقبة الأسعار وعدم المغالاة في أسعار السلع الأساسية بعد إقبال بعض المواطنين علي شرائها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وشرحت المصادر أن الحملات تتم بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات المختلفة وكافة الأجهزة الرقابية للتأكد من إلتزام. 

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