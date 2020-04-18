بعد أزمة النقاز.. طارق يحيى: الزمالك لا يقف على أحد.. فيديو





وقال يحيي في البرنامج الذي يقدمه على قناة النادي:"نادى الزمالك لا يقف على رحيل أحد ، لا النقاز أوكهربا أوبو طيب ، النادي يسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق مع مدربه كارتيرون ولا يتأثر برحيل أي لاعب.





وأكد يحيي أن النادي يملك لاعبين كبار أمثال بن شرقي وساسي، وأن كارتيرون يبحث ملف المعارين لبحث إمكانية عودتهم أو تمديد الإعارة أو خروجهم من النادي.





يذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم قرر إيقاف منافسات الدوري لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





أكد طارق يحيي ، مقدم برنامج زملكاوي، أن نادي الزمالك لا يقف على رحيل أي لاعب .