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رياضة

هاري كين إلى أين؟.. مانشيستر يونايتد أم ريال مدريد

السبت 18/أبريل/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يسعى نادي ريال مدريد خلال انتقالات الصيف المقبل، إلى الحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، لكنه يلقى منافسة قوية من مانشستر يونايتد.

كين، ألمح في وقت سابق إلى نيته الرحيل عن صفوف السبيرز، حين صرح بقوله: "سأغادر عندما أشعر بأن فريقنا لا يتطور، لا ألعب للمتعة، أنا لاعب طموح".
 
ويرتبط اسم نجم السبيرز بالرحيل نحو النادي الملكي في إسبانيا، أو مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بحسب التقارير الصحفية، لكن شبكة بليتشر ريبورت العالمية، حسمت الجدل.

أوضحت الشبكة أن هاري كين يفضل الانتقال إلى الشياطين الحمر، رغم رغبة النادي الملكي القوية في ضمه، ويبحث الريال عن مهاجم يمكنه قيادة الخط الأمامي، في ظل غياب كريم بنزيما عن التهديف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد غير مهتم بشدة بالحصول على كين، إذ يفضل الجهاز الفني الأحمر، استقدام جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.
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