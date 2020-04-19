دعم مؤمن زكريا واستكمال الدوري.. تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع وزير الشباب والرياضة

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال جلسته مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي .
وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه بفضائية " أون تايم سبوتس"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهي أكد لوزير الشباب والرياضة تمسكه بمؤمن زكريا بالإضافة إلي توفير جزء من مستحقاته المالية في رحلته العلاجية.
وأوضح أن رئيس النادي الأهلي أعرب عن غضبة الشديد من الحديث حول إلغاء بطولة الدوري الممتاز متابعا:" وزير الشباب والرياضة أكد لرئيس النادي الأهلي ان ملف الدوري في يد اتحاد الكرة.
وتابع :"عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أكد لوزير الشباب والرياضة ورئيس النادي الأهلي أن الدوري المصري لن يتم إلغاءه مهما كانت الظروف والأحداث ".
وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مساء الخميس بمقر وزارة الرياضة لمناقشة العديد من الملفات وأهمها تضرر الأندية الشعبية الذي بحثه صبحي مع رؤساء الاندية واتحاد الكرة بسبب توقف النشاط الرياضي لمكافحة فيروس كورونا.