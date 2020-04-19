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رياضة

دعم مؤمن زكريا واستكمال الدوري.. تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع وزير الشباب والرياضة

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:54 ص
حسام الحارتي
كشف الإعلامي سيف زاهر عن مطالب  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال جلسته مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي .

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه بفضائية " أون تايم سبوتس"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهي أكد لوزير الشباب والرياضة تمسكه بمؤمن زكريا بالإضافة إلي توفير  جزء من مستحقاته المالية في رحلته العلاجية.

وأوضح أن  رئيس النادي الأهلي أعرب عن غضبة الشديد من الحديث حول إلغاء بطولة الدوري الممتاز متابعا:" وزير الشباب والرياضة أكد لرئيس النادي الأهلي ان ملف الدوري في يد اتحاد الكرة.

وتابع :"عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أكد لوزير الشباب والرياضة ورئيس النادي الأهلي  أن الدوري المصري لن يتم إلغاءه مهما كانت الظروف والأحداث ".


وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مساء الخميس بمقر وزارة الرياضة لمناقشة العديد من الملفات وأهمها تضرر الأندية الشعبية الذي بحثه صبحي مع رؤساء  الاندية واتحاد الكرة بسبب توقف النشاط الرياضي لمكافحة فيروس كورونا.


وبحث الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول النشاط الكروى بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتطرق الاجتماع الى امكانية اقامة مقترح إقامة مباراة افتراضية بين الاهلي والزمالك خلال الأيام المقبلة، وأن يتم تخصيص العائد منها لدعم صندوق "تحيا مصر"، وقطاعات الأندية المتوقف نشاطها، وذلك في إطار المساهمة في المجهودات المبذولة من جانب الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإمكانية تعميم فكرة المباريات الافتراضية على مستوى الأندية الشعبية، وتوجيه عائدها لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى وعى الجماهير المصرية التي ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية المبادرات المجتمعية النابعة من الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية بالمجتمع، والتي تعكس الحرص على التضامن والتضافر مع مجهودات الدولة في مواجهة الأزمات؛ تأكيدًا على أهمية دور الرياضة في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة له.
 
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