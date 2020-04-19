دعم مؤمن زكريا واستكمال الدوري.. تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع وزير الشباب والرياضة

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه بفضائية " أون تايم سبوتس"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهي أكد لوزير الشباب والرياضة تمسكه بمؤمن زكريا بالإضافة إلي توفير جزء من مستحقاته المالية في رحلته العلاجية.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مساء الخميس بمقر وزارة الرياضة لمناقشة العديد من الملفات وأهمها تضرر الأندية الشعبية الذي بحثه صبحي مع رؤساء الاندية واتحاد الكرة بسبب توقف النشاط الرياضي لمكافحة فيروس كورونا.









وبحث الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول النشاط الكروى بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وتطرق الاجتماع الى امكانية اقامة مقترح إقامة مباراة افتراضية بين الاهلي والزمالك خلال الأيام المقبلة، وأن يتم تخصيص العائد منها لدعم صندوق "تحيا مصر"، وقطاعات الأندية المتوقف نشاطها، وذلك في إطار المساهمة في المجهودات المبذولة من جانب الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووجه وزير الشباب والرياضة بإمكانية تعميم فكرة المباريات الافتراضية على مستوى الأندية الشعبية، وتوجيه عائدها لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى وعى الجماهير المصرية التي ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات.



