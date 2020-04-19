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حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم سلاحا ناريا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:03 ص
حبس
حبس
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رامي المهدي
قررت النيابة العامة حبس ٣ أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

ألقى رجال الأمن القبض على ٣ أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد التشاجر مع آخرين لخلافات الجيرة، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة قيام ٣ أشخاص بإعداد أسلحة نارية، وذخائر بقصد التشاجر لخلافات حول الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) وسيدة وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - 25 طلقة من ذات العيار - رادع شخصى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بحوزتهم  بقصد الإعداد للتشاجر على إثر خلافات سابقة حول الجيرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص
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