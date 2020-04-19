ليلة في رحاب الأهرامات وأبو الهول .. احتفالية بيوم التراث العالمي.. الإعلان عن كشف أثرى بـ سقارة.. و3 رسائل للعالم

بدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018 ومازال العمل مستمر حتي الآن. وباستكمال العمل في الموسم الثالث في ابريل 2020 تم الكشف عن بئر مقاساته نحو 120×90سم بعمق حوالى ١١ مترا، وتم العثور به على حجرة دفن فى ارضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

وفي احدى النيشات تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعليه كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها:



