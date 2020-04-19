ليلة في رحاب الأهرامات وأبو الهول .. احتفالية بيوم التراث العالمي.. الإعلان عن كشف أثرى بـ سقارة.. و3 رسائل للعالم

وزير السياحة والآثار:
وجهنا 3 رسائل في احتفالية يوم التراث العالمي
استغلينا تعليق الطيران فى تطهير وتعليم المقاصد الأثرية والفنادق والمنشآت السياحية
قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ان الكشف الاثرى المعلن فى منطقة سقارة، سيعرض "أونلاين" عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد وزير السياحة والآثار، ان الإجراءات الوقائية والاحترازية "خلال الفترة منذ تعليق الطيران حتى اليوم" تم استغلالها فى تعقيم المنتجعات والفنادق والمنشآت السياحية فى المحفاظات السياحية بالإضافة إلي الكشف على العاملين .
واشار وزير السياحة و الآثار الى اننا وضعنا سيناريوهات ما بعد انتهاء فترة كورونا؛ لنكون على اتم جاهزية لاستقبال السائحين، لافتا إلى ان السياحة ستكون بشكل مختلف.
وأوضح العنانى لـ"صدى البلد " ان احتفالية يوم التراث العالمى تتم سنويا فى الأقصر، باستثناء العام الحالى، تمت فى الأهرامات؛ نتيجة الظروف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد .
وأشار إلى أن احتفالية اليوم فى الأهرامات، تضمنت أوبريت، عُرِضَ بدون جمهور، بالإضافة إلى إضاءة الأهرامات عبر 3 شعارات "التشارك فى الثقافة، التشارك فى التراث، التشارك فى المسئولية".
من جانبه أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن كشف أثرى جديد يقع في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية، وتم الاعلان خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأيادي ابناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة واح تي الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة التي عثر بداخلها علي عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.
بدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018 ومازال العمل مستمر حتي الآن. وباستكمال العمل في الموسم الثالث في ابريل 2020 تم الكشف عن بئر مقاساته نحو 120×90سم بعمق حوالى ١١ مترا، وتم العثور به على حجرة دفن فى ارضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.
وفي احدى النيشات تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعليه كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها:
365 تمثال اوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية
- مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينه بمناظر والوان من جميع الجهات للالهة ايزيس ونفتيس وحورس
- تماثيل خشبية للاله بتاح سوكر اوزير
-ثلاث اوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، إضافة الى العديد من القطع الاثرية الاخرى
وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.