أستاذ جامعي يتطوع لمساعدة طلاب في إنهاء أبحاثهم بأمريكا

كشف الدكتور عمرو حسانين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند، في الولايات المتحدة الأمريكية، عن المبادرة التي قام بها، من أجل مساعدة الطلاب هناك .





وأوضح حسانين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج “اليوم”، المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه تطوع، وبدأ خطة لسلامة الطلاب والأساتذة، منذ 3 أشهر، وعرضها على رئيس القسم الذي يعمل به، ووافق عليها بالفعل، هو ورئيس الجامعة، وتشمل 3 مراحل، وهي "إتمام التجارب الأساسية" التي يجب استكمالها، و"أن يصبح هولاء الباحثين مسؤولين على باقي التجارب الموجودة في الأقسام"، على أن يشرف عليهم هو وزميلة له، في المرحلة الأخيرة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ، وتمام شفائهم ، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.