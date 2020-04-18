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التنمية المحلية: استرداد 2.6 مليون متر مربع متعدى عليها الفترة الحالية.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 11:46 م
خالد قاسم، مساعد
خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية
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اسراء صبري
قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسمها، إن الوزارة- علي مدار عامين ونصف العام- نفذت 15 موجه لاسترداد حقوق الشعب المصري، لافتا إلي نجاحها فى إزالة 4 انواع من المخالفات، أولها "التعدي على أملاك الدولة"، وخلال الـ48 ساعة الماضية تمت إزالة 408 حالات في هذا الشأن.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الوزارة وصلت إلي 2180 حالة إزالة الفترة الماضية، موضحا أن تلك الحالات نتج عنها استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلي أن النوع الثانى من التعديات هو التعديات بـ"الزراعة على أملاك الدولة"، حيث جرت إزالة 87 حالة من هذا النوع.

وأكد "قاسم، أن اجمالي حالات الإزالة وصل إلي 348، وبذلك يصل عدد الأفدنة المستردة إلى 6656 فدانا.

ولفت إلى أن النوع الثالث من الإزالات؛ هو "البناء المخالف"، حيث جرت ازالة 160 حاله بناء مخالف وعشوائي.

ونوه إلي أن اخر انواع التعديات "التعدي علي الاراضي الزراعية وتجريفها وتحويلها إلي بور"، موضحا أن الدولة تتعامل بجزم مع كل من يتعدى على أراضيها.
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