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برلمان

عضو هيئة مكتب مستقبل وطن: الدولة بكافة مؤسساتها نجحت في تقديم نموذج محترف لإدارة أزمة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 11:53 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
قال خالد شلبى، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الأسكندرية، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها نجحت في تقديم نموذج محترف لإدارة أزمة فيروس كروونا بشكل دفع كافة المنظمات ووسائل الإعلام الأجنبية إلى الإشادة بالحكومة المصرية ودورها في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا الاجتماعية والصحية والاقتصادية وقد أثببت شهادة منظمة الصحة العالمية الدور الكبير والإدارة المحترفة التي تقوم بها الحكومة المصرية ، كما أشار إلى دور المجتمع المدنى في دعم الحكومة خلال الأزمة الأخيرة من خلال عدد كبير من المبادرات الاجتماعية.

وأكد على أن حزب مستقبل وطن بكل أفراده كان في الصفوف الأولى لدعم الدولة والمجتمع المصرى خلال تلك الازمة عن طريق عدد كبير من التحركات والمبادرات التي تنوعت مابين مبادرات للتوعية ومبادرات أخرى لتقديم الدعم والمساعدة لفئات المجتمع المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

كما تقدم عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالتهنئة إلى الأخوة الأقباط  والشعب المصرى عامة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم ، مؤكدا على ثقته في أن مصر سوف تعبر تلك الأزمة بسلام بتكاتف الشعب والحكومة والأحزاب والمجتمع المدنى .
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