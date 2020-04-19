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تعليم

البحث العلمي تغلق باب المشاركة في مسودة تغير المناخ 2021.. اليوم

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:02 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،
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نهلة الشربيني

تغلق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، باب المشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD للفريق المعنى بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية والوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة.



واجريت المراجعة من  2مارس  إلى  26 إبريل2020 ، بينما ستكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الانترنت للمراجعين و الخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.


ويتم غلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الالكترونى فى 19 ابريل 2020

ولمزيد من التفاصيل وللتسجيل الكترونيا يمكنك الدخول على الروابط التالية

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/AR6_WGI_outlines_P46.pdf

https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg1/sod/register.php

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/08/AR6_WGI_SOD_Guidance_Note.pdf

للاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الالكترونى [email protected] 

يرجى مخاطبة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى [email protected]
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