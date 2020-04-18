أخبار البلد.. السيسى: مصر تدعم أمن واستقرار العراق.. والصحة تعلن أكبر حصيلة يومية لفيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير الآتي:









أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق".









أكدت وزارة الداخلية أنه إعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 19 الجارى، عقب بدء الحظر فى تمام الساعة 8 مساءً سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.









نفى مصدر مقرب من الفنان الشعبي سعد الصغير، إصابته بأي أمراض، مؤكدا أن الأمر مجرد شائعات وأنه لم يصب بأي مكروه.





تسجيل 3 حالات إيجابية بـ فيروس كورونا بين أطباء مستشفى بنها الجامعي





أعلن الدكتور طارق عيسوي، مدير عام مستشفي بنها الجامعي، تسجيل 3 حالات إيجابية بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد بأحد الأقسام العلاجية بالمستشفى.







