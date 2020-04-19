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فن

محمد ثروت يكشف تفاصيل برنامجه "مَحدّش فاهم حاجة" في رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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محمد نبيل

مِهَنٌ متعدّدة، وشخصيات مختلفة يتقمّصها نجم الكوميديا محمد ثروت في البرنامج الكوميدي "مَحدّش فاهم حاجة" عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، في أول ظهور له في عالم برامج المقالب.


يوضح محمد ثروت أن البطولة في البرنامج ستكون لأشخاصٍ عاديّين، يلتقي بهم في أماكن عامة ويكلّفهم بمهامّ غريبة وغير منطقية، بعضهم قد يجدها مستفزّة، فيما ينفّذها البعض الآخر على مَضَض، والنتيجة: كوميديا ساخرة ومحبّبة. 


وحول شغفه بالكوميديا وتقمّصه لأدوار يتفاعل عبرها مع الناس، يقول ثروت: "الكوميديا ملعبي منذ سنوات طويلة، لكن تجربة برامج المقالب جديدة بالنسبة لي، وقد أحببتُها كونها تتميّز بالإرتجال والعفوية، ووجدتُ فيها متعة كبيرة بعدما لَمَستُ التفاعل الإيجابي من الناس.. ولكثرة ما كنت أسمع ضحكًا في الشارع، شعرتُ بأنني أؤدي مَشاهد تمثيلية على المسرح".


وحول تفاصيل البرنامج، يقول ثروت: "أقوم بدور حنفي، الذي أقدّم من خلاله شخصيات تختلف في كل حلقة بحسب المِهَن التي تتنوّع بين الطبيب والجزار وبائع الخضار وبائع الدواجن وغيرها، على ألاّ أكشف عن وجهي الحقيقي حتى نهاية الحلقة". يُثني ثروت على فريق الماكياج "الذي حرص على إعطاء كل شخصية حقّها كي تكون مُقنعة للجمهور" على حدّ قوله، ويختم ثروت بالقول: "كنت بحاجةٍ لأن أغيّر جلدي وأنوّع في تجاربي الكوميدية، وأتمنى أن تجد التجربة الجديدة قبولًا من المشاهدين في رمضان".

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