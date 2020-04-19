قبل ساعات من شم النسيم.. ضبط 16.4 طن أسماك فاسدة بـ كفر الشيخ.. وطبيب يحذر من هذا الأمر .. صور

تمكنت المتابعة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأسماك المدخنة "الرنجة"، بإحدى قرى مركز سيدي سالم.





وضبطت الحملة 13 طنًا من أسماك الرنجة مجهولة المصدر تحت التصنيع، وذلك قبل طرحها بالأسواق تزامنًا مع أعياد شم النسيم، وجرى تحرير المحضر رقم 509 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم، أخطرت النيابة للتحقيق.





ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين خاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين مشيرًا إلى استمرار حملات المتابعة والتفتيش على جميع الأسواق الخاصة بالمواد الغذائية، والمرور علي باقي المحلات والفسيخ والمصانع بباقي مراكز ومدن المحافظة.





ومن ناحية أخرى، حذر الدكتور حسن الباتع، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، من خطورة تناول الفسيخ غير المصنع جيدًا، خاصة في ظل وجود بعض معدومي الضمير الذين يقومون بالغش التجاري، ويقومون باستخدام الأسماك النافقة والمتحللة وغير الصحية في صناعة الفسيخ، مما يؤدي إلى التسمم في كثير من الأحيان.





نسبة الملوحة السليمة أثناء تصنيع الفسيخ





وأضاف الباتع، لـ"صدى البلد"، أن هناك شروطًا للتمليح الصحيح وصناعة الفسيخ منها أن تكون نسبة الملوحة لا تقل عن 6 % ولا تزيد عن 10 %، لافتًا إلى أن هذه النسبة كفيلة للقضاء على أي ميكروب أو بكتيريا ويتم وضعها داخل خياشيم الأسماك وداخل الأنسجة.





وتابع، ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 50%، ووضع طبقات متتالية من السمك والملح داخل عبوات خشبية مخصصة لتصنيع الفسيخ وتترك فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع للقضاء على البكتيريا والطفيليات داخل الأسماك.





خطورة تصنيع الفسيخ داخل المنزل



