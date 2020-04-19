قبل ساعات من شم النسيم.. ضبط 16.4 طن أسماك فاسدة بـ كفر الشيخ.. وطبيب يحذر من هذا الأمر .. صور

يحرص المصريون خلال أعياد الربيع وشم النسيم، على تناول الأسماك المملحة والمدخنة في هذه المناسبة، كعادة قديمة توارثها الأبناء عبر الآباء والأجداد، إلا أنها تتسب في مشاكل صحية بالغة، خاصة مع شراء أنواع من أسماك الفسيخ والرنجة المغشوشة، وغير المُصنعة وفقًا للاشتراطات الصحية السلمية.
وقبل أيام قليلة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، حملة مكبرة استهدفت المرور على محال بيع الأسماك المملحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
ضبط 1400 كيلو فسيخ فاسد في الحامول
وقال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الحملة ضبطت 1400 كيلو جرام من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمي قبل طرحه للبيع بالأسواق للمواطنين، وذلك في 3 محال لبيع أسماك الفسيخ المملحة بالحامول، جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر أرقام 259 و260 و261 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ، مركز الحامول.
ضبط 2 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بسيدي سالم
ونجحت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 2 طن فسيخ، غير صالح للاستهلاك الآدمي، بأحد محال بيع الفسيخ بإحدى قرى مركز سيدي سالم، وجرى التحفظ على كمية الأسماك المملحة المضبوطة، وحرَّر رجال المباحث المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ضبط 13 طن رنجة بمصنع غير مرخص بـ سيدي سالم
تمكنت المتابعة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأسماك المدخنة "الرنجة"، بإحدى قرى مركز سيدي سالم.
وضبطت الحملة 13 طنًا من أسماك الرنجة مجهولة المصدر تحت التصنيع، وذلك قبل طرحها بالأسواق تزامنًا مع أعياد شم النسيم، وجرى تحرير المحضر رقم 509 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم، أخطرت النيابة للتحقيق.
ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين خاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين مشيرًا إلى استمرار حملات المتابعة والتفتيش على جميع الأسواق الخاصة بالمواد الغذائية، والمرور علي باقي المحلات والفسيخ والمصانع بباقي مراكز ومدن المحافظة.
ومن ناحية أخرى، حذر الدكتور حسن الباتع، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، من خطورة تناول الفسيخ غير المصنع جيدًا، خاصة في ظل وجود بعض معدومي الضمير الذين يقومون بالغش التجاري، ويقومون باستخدام الأسماك النافقة والمتحللة وغير الصحية في صناعة الفسيخ، مما يؤدي إلى التسمم في كثير من الأحيان.
نسبة الملوحة السليمة أثناء تصنيع الفسيخ
وأضاف الباتع، لـ"صدى البلد"، أن هناك شروطًا للتمليح الصحيح وصناعة الفسيخ منها أن تكون نسبة الملوحة لا تقل عن 6 % ولا تزيد عن 10 %، لافتًا إلى أن هذه النسبة كفيلة للقضاء على أي ميكروب أو بكتيريا ويتم وضعها داخل خياشيم الأسماك وداخل الأنسجة.
وتابع، ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 50%، ووضع طبقات متتالية من السمك والملح داخل عبوات خشبية مخصصة لتصنيع الفسيخ وتترك فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع للقضاء على البكتيريا والطفيليات داخل الأسماك.
خطورة تصنيع الفسيخ داخل المنزل
حذر الدكتور حسن الباتع، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، من خطورة تصنيع الفسيخ المنزلي، لما يسببه من أضرار صحية بالغة الخطورة، مشيرًا إلى خطورة تعريض الأسماك للشمس قبل التلميح مما يحدث له انتفاخًا وهو ما يسمي بعملية التفسيخ التي تحدث في الهواء المُعرض للذباب والطفيليات والحشرات.
وأضاف، الباتع، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وتؤدي هذه الطريقة في التصنيع إلى تعفن الأسماك أثناء هذه الفترة، وينتج عنها سموم، لا تؤثر عليها الأملاح، مشيرًا إلى أن هنا مكمن الخطورة وذلك بسبب تحليل بروتين اللحم وينتج عنه بكتيريا ضارة نتيجة التحلل الجزئي للأسماك، وتنتج مركبات ضارة بالصحة.
وأشار أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب كفر الشيخ، إلى أن هذه المركبات الضارة الناتجة عن تحلل الأسماك مثل بكتيريا الإشريشيا كولاي، والسالمونيلا، وأنواع أخرى من المكمورات العنقودية مما تسبب في أضرار صحية بالغة الخطورة على الإنسان.
ونصح الباتع، بتناول الأسماك الطازجة خلال شم النسيم والابتعاد عن تناول الأسماك المملحة للاستفادة القصوى من الفيتامينات والبروتينات والفسفور وللوقاية من الأضرار البالغة التي تحدثها الأسماك المملحة "الفسيخ"، خاصة لمرضى القلب وضغط الدم والحوامل والمرضعات ومرضى قرحة المعدة والاثنى عشر.