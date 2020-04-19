AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سرق أموالا من سيارة .. حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
Advertisements
رامي المهدي
قررت النيابة حبس شخص 4 أيام لاتهامه بسرقة أموال من سيارة.

وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر لقيامه بسرقة سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"، وإعادة المسروقات .

تبلغ لقسم شرطة البساتين من مدير شركة للمقاولات قرر بأنه عقب قيامه بترك السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (18 ألف جنيه - بعض الأوراق الخاصة) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية مسجلة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته (فرد خرطوش - كمية من مسحوق الهيروين المخدر "وزنت 15 جرام" ).

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج  "، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (14.700 جنيه) من متحصلات الواقعة.

وأضاف: بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس مسجل خطر تخصص فى سرقة السيارات بالقطامية

حبس لص وشريكه سرقا أجهزة من داخل سيارة بمصر الجديدة

المتهمون بسرقة سلاسل ذهبية من السيدات: المخدرات تعمل أكتر من كده

بحوزته سلاح وهيروين.. ضبط عاطل سرق أموالا من سيارة بالبساتين

تفاصيل جهود الحملات الأمنية في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

جهود الأجهزة الامنية في القاهرة خلال ٢٤ ساعه.. ضبط مدير مسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص في الوايلى.. والقبض على ٣ أشخاص بأسلحة نارية وذخيرة

ترشيحاتنا

يعمل لصالح تركيا.. ليبيا تعلن أسر أحد كبار قادة تهريب البشر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد ١٩ /٤ /٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

محامي عبدالله السعيد: لم نتلق أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن شكوى الاهلي ضد موكلي

مدرب الأهلي يرد على مقولة "المارد الأحمر يفوز لضعف الفرق الأخرى وليس لقوته"

أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

حسني عبد ربه باكيا: تعرضت للظلم في الإسماعيلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

بمظاهرات حاشدة .. مؤيدو ترامب يكسرون أوامر التباعد الاجتماعي

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو