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ثقافة

هايدي شلبي: تراثنا اليوم مستقبل الأجيال القادمة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

قالت الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن اليوم العالمي للترث فرصة كبيرة لتجديد الوعي بأهمية التراث والحفاظ عليه، لافتة إلى أن الحفاظ على التراث يقع على عاتق كافة فئات المجتمع إلى جانب الجهات الحكومية.

 

وأضافت هايدي شلبي، خلال احتفالية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بيوم التراث، أن تراثنا متعدد ومتنوع وهو هويتنا المصرية، ومتنوع ما بين مباني، وعادات وتقاليد، موكدنه على أن تراثنا اليوم هو مستقبل الأجيال القادمة.

 

ولفتت هايدي شلبي، إلى أنه يجب علينا توعية أبنائنا وشبابنا بالحفاظ على التراث.

 

ويعمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على مشروع إحياء الحدائق التراثية من خلال العمل على إعادة الحدائق التراثية إلى طبيعتها التى كانت عليها فى الماضى، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية على تطوير حدائق، «الحيوان، والأورمان» بمحافظة الجيزة، و«الأزبكية والأندلس» بالقاهرة، و«الشلالات وأنطونيادس» بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، و«النباتات» بأسوان، و«فريال» فى بورسعيد، ثم حدائق الإسماعيلية.

 

مشروع الحدائق التراثية سيعيد البهاء إلى هذه المناطق، ويزيل تعديات المبانى الخرسانية التى زحفت عليها، وكذلك تعديات الباعة الجائلين.

 

تبدأ أولى محطات المشروع بحديقة الأزبكية والتى ستعود كسابق عهدها منارة ثقافية، وستضم داخلها المسارح وباعة الكتب مع تخصيص جزء للتريض وآخر للفنانين.

 

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتراث وهو اليوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ (ICOMOS) للاحتفاء به كل عام في 18 أبريل، ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972.

 

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