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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين ملك البحرين وترامب عن استقرار أسواق الطاقة وأمن المنطقة

السبت 18/أبريل/2020 - 11:55 م
ملك البحرين حمد بن
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
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قسم الخارجي
عبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة العالمية، بينما شكر ترامب، الملك البحريني على جهود بلاده في إرساء السلام.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، السبت، أن العاهل البحريني، عبر عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، والمحافظة عليها؛ لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وفي اتصال هاتفي، رحَّب ملك البحرين، بجهود الإدارة الأمريكية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، "والدور الفاعل الذي تقوم به قوات القيادة العسكرية الأمريكية لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب وباب المندب.

واشاد ملك البحرين  بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها، مشددا "على أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا".

من جانبه قال البيت الأبيض إن ترامب والملك حمد سيواصلان العمل  معا لهزيمة الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي والتركيز على القضايا الإقليمية الحساسة.
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