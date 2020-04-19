حقوقي: يجب تفعيل مادة إنشاء لجنة نجدة الطفل بـ مجلس الطفولة والأمومة

قال المحامي محمود بدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إنه يتمنى التوفيق والسداد للمجلس القومى للطفولة مع قيادته الجديدة بعد وفاة الدكتورة عزة العشماوي.





وأضاف بدوى لـ صدى البلد أن المجلس معنى بملف هو الأهم والأخطر لأننا نتحدث عن أطفال مصر الذين يمثلون 41%من جملة التركيبة السكانية وهم مستقبل مصر، لافتًا إلى أن المادة 80 من الدستور ظهير لحماية أطفال مصر، فضلًا عن قانون 1996 وتعديلاته عام 2008 وتوقيع مصر على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة ونتمنى أن يصبح كل البناء الحمائى لحقوق الطفل واقع وينعكس إيجابًا على حالة أطفال مصر فى القادم بإذن الله .





وأكد أن هناك بعض الملفات نتمنى أن يهتم بها المجلس القومى للطفولة والأمومة فى المرحلة القادمة أهمها اقتراح تعديل القانون الذى ينظم عمل المجلس بأن يكون له فروع فى كل المحافظات مثل باقى المجالس القومية ليستطيع تقديم خدماته بشكل اكبر بناء على التعداد السكاني، وكان سابقًا هناك شراكة مع بعض الجمعيات العاملة فى هذا المجال بالمحافظات لكن عندما يكون هناك فروع تتبع المجلس ماليًا وإداريًا سيكون الأمر اكثر اتساقًا مع الغرض من تشكيله ونص الدستور.





وأشار إلى أن قانون المجلس به مادة إنشاء ادارة لجنة نجدة الطفل ولكن لم تنفذ، وهى تختلف عن الخط الساخن لأن هذه الادارة هى التى تشرف على لجان حماية الطفولة العامة فى المحافظات ويتبعها لجان حماية الطفولة الفرعية فى الأقسام وهو سبب مشكلة الربط فى تقديم خدمات اللجان الفرعية والعامة وطالب بتشكيل لجنة نجدة الطفل ووجود أمين لها .





وشدد على ضرورة أن يكون في تشكيلة المجلس الشخصيات الحقوقية والمستقلة العاملة فى مجال حماية حقوق الأطفال والمتخصصة التى لهم خبرات فى هذا المجال، حتى لا يكون مجلس حقوقى فقط بل نثريه بالخبرات ويكون مجلس وطنى به كافة الكفاءات المستقلين والتابعين للوزارات و الحكوميين والخبراء فى هذا المجال .