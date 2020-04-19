أحمد الزيات: المسكن الحالي فاقد للتراث العمراني.. فيديو

قال الدكتور أحمد الزيات مدرس بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة - جامعة الاسكندرية، إن الثقافة المشتركة هي شعار اليوم العالمى للتراث، لافتا إلى أنه تزامنا مع الأحداث التي يمر بها العالم، نتمنى أن ننجو بإنسانيتنا من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الزيات خلال إلقاء كلمته في إحتفالية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري باليوم العالمي للتراث، أن المدن المصرية كهل عجوز يحتاج للراحة، لافتا إلى أن المسكن الحالي يفقد لتراثنا العمراني.





وأوضح أن أمامنا فرصة للحفاظ على تراثنا العمراني، وفي هذه المرحلة، عليه دعوة وتثيقف المجتمع بأهمية التراث العمراني.





ويعمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على مشروع إحياء الحدائق التراثية من خلال العمل على إعادة الحدائق التراثية إلى طبيعتها التى كانت عليها فى الماضى، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية على تطوير حدائق، «الحيوان، والأورمان» بمحافظة الجيزة، و«الأزبكية والأندلس» بالقاهرة، و«الشلالات وأنطونيادس» بالإسكندرية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، و«النباتات» بأسوان، و«فريال» فى بورسعيد، ثم حدائق الإسماعيلية.

مشروع الحدائق التراثية سيعيد البهاء إلى هذه المناطق، ويزيل تعديات المبانى الخرسانية التى زحفت عليها، وكذلك تعديات الباعة الجائلين.

تبدأ أولى محطات المشروع بحديقة الأزبكية والتى ستعود كسابق عهدها منارة ثقافية، وستضم داخلها المسارح وباعة الكتب مع تخصيص جزء للتريض وآخر للفنانين.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتراث وهو اليوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ (ICOMOS) للاحتفاء به كل عام في 18 أبريل، ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972.