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أخبار البلد

إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 11:59 م
إضاءة أهرامات الجيزة
إضاءة أهرامات الجيزة
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محمد الاسكندرانى
أضاءت مساء السبت، وزارة السياحة والآثار أهرامات الجيزة بالشعارات التي أطلقها المجلس الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي (ICOMOS  ) وهي: ثقافة مشتركة، تراث مشترك، ومسئولية مشتركة، ضمن احتفالات وزارة السياحة والآثار بيوم التراث العالمي، بحضور د. خالد العناني وزير السياحة والآثار وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وحرصت الوزارة علي إطلاق هذه الفعالية اليوم من منطقة اهرامات الجيزة المسجلة علي قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وبدأت الوزارة احتفالاتها بهذا اليوم منذ وقت الظهيرة حيث تم نشر عدد من الفيديوهات الآثرية والجولات الافتراضية لعدد من المواقع الاثرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية والعالم للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتم عرض فيديو عن جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار داخل مقبرة واح تي الكاهن المطهر من عصر الأسرة الخامسة والموجوده في منطقة اثار سقارة وزيارة افتراضية لها، كما تم الاعلان لأول مرة عن كشف اثري جديد عبر شبكة الانترنت، تم العثور علي هذا الكشف في جبانة الحيوانات و الطيور المقدسة بمنطقة اثار سقارة علي يد بعثة اثرية مصرية، وفيديو يصور المعالم الاثرية والسياحية لمصر مع توزيع جديد للنشيد الوطني.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982 م، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.
إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد
إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد
إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد
إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد
إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد
إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد
إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد
إضاءة أهرامات الجيزة بشعارات "الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي".. شاهد
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