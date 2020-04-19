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توك شو

هى الدراما مش هترحمنا .. نقيب التمريض: فيلم يوم وليلة لا يعبر عن الممرضات

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:53 ص
يوم ليلة
يوم ليلة
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عبد الخالق صلاح
انفعلت الدكتورة كوثر محمود ، نقيب عام التمريض، على الهواء خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى  المصرية، قائلة:" هى الدراما المصرية مش هترحمنا.. ليه مصر والعالم فى وادى وهى فى وادى تانى".

وأضافت "كوثر محمود"، أن فيلم  "يوم وليلة"، للفنانة "درة"، يسئ لـ600 ألف ممرض وممرضة يعملون فى المنظومة الصحية، وتابعت:" جيش مصر الأبيض هم جميعًا مشروع شهيد ذهبوا إلى مستشفيات الحجر وهم على علم بأنهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. ولكن منذ 3 أيام هناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم الذى لا يعبر عن الدور الكبير الذى تقدمه الممرضات الآن".

وأكدت نقيب عام التمريض، أن المجتمع أطلق على العاملين فى المنظومة الطبية جيش مصر الأبيض وقدر دور الممرضات وأوصل رسائل قوية لهم شجعتهم على الدور الذى يقومون به، وتابعت:"لكن فيلم  يوم وليلة قذر ، ويسئ للتمريض ..مش هى دى شخصية الممرضة".

وأكدت نقيب عام التمريض، أنها كانت تعلم بأمر الفيلم ولذلك قامت برفع دعوى قضائية عليه، وفى ظل الظروف التى تشهدها مصر لم يعرض فى السينما، وتابعت:"ولكن فوجئنا أن الفيلم نشر على موقع اليوتيوب"، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوقف عرض الفيلم ورفعه من السوشيال ميديا، وتابعت:" من فضلك يا ريس اوقف عرض الفيلم لأنه عامل للتمريض إحباط".
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