AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زاهر: كارتيرون تلقى عرضا من الترجي التونسي

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:52 ص
حسام الحارتي
أكد الإعلامي سيف زاهر أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تلقى عرضا من قبل الترجي التونسي .

وأضاف خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن باتريس كارتيرون تلقي عرضا مناسبا من قبل الترجي التونسي خلال الأيام الماضية .

وتابع:" كارتيرون سيجدد للزمالك ولم يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء رغم تلقيه عرضا مناسبا من الترجي التونسي".

وحذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من التهاون فيما يخص أداء التدريبات بالحجر المنزلي خلال فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو: الزمالك يمتلك مدربًا جيدًا للغاية ويستطيع تخطي الترجي في رادس

مؤمن سليمان: الزمالك أصبح عقدة الترجي.. وتأهل القطبين انتصار للكرة المصرية

كارتيرون: لاعبو الزمالك أبطال والأهلي كان مرشحا للتتويج بالسوبر

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك

عرض سعودي.. أبو جبل يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

هل يرحل عن الزمالك .. الترجي التونسي يفاوض كارتيرون مدرب الأبيض

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

صدى البلد يرصد حفلة شواء بالغردقة تكشف شاطئا خفيًا لتجمعات المواطنين..شاهد

دراسة حديثة: فيروس كورونا يُنقل إلى الحيوانات وسيصبح أشد فتكًا

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب القهوة؟

AdvertisementS

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

يرفض الزمالك والهلال.. مهاجم السد القطري يلمح للانتقال إلى الأهلي

فايلر يرفض تعاقد الأهلي مع البرازيلي كينو ..فيديو

بالأسماء .. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 4 لاعبين ..فيديو

ثيو بوكير : الزمالك لن يصبح مثل الأهلي وهذا سر رحيلي عن الفريق الأبيض بسرعة..فيديو

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة فى شكوى كهربا ضد الزمالك.. نجم بيراميدز يضغط على الفريق للانضمام للأهلي

إسماعيل يوسف: مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي كانت سهلة

حسني عبد ربه باكيا: تعرضت للظلم في الإسماعيلي.. فيديو

محامي عبدالله السعيد: لم نتلق أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن شكوى الاهلي ضد موكلي

أحمد سمير فرج عن رحيل فتحي عن الأهلي: مش أول مرة يعملها.. فيديو

عبدالله السعيد أم أهلى جده.. من يتحمل الشرط الجزائي لصالح النادي الأهلي

حسني عبد ربه يوجه نصيحة لـ حسام عاشور ويكشف رأيه في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

بمظاهرات حاشدة .. مؤيدو ترامب يكسرون أوامر التباعد الاجتماعي