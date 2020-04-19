زاهر: كارتيرون تلقى عرضا من الترجي التونسي

أكد الإعلامي سيف زاهر أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تلقى عرضا من قبل الترجي التونسي .





وأضاف خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن باتريس كارتيرون تلقي عرضا مناسبا من قبل الترجي التونسي خلال الأيام الماضية .





وتابع:" كارتيرون سيجدد للزمالك ولم يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء رغم تلقيه عرضا مناسبا من الترجي التونسي".





وحذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من التهاون فيما يخص أداء التدريبات بالحجر المنزلي خلال فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.



