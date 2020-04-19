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أخبار البلد

مكنتش مصدق .. شاب مصري عائد من أمريكا يروي تفاصيل ١٤ يوما داخل الحجر الصحي

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:23 ص
شاب مصري عائد من
شاب مصري عائد من أمريكا يروي تفاصيل ١٤ يوم داخل الحجر
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سعيد العربي
حكي الشاب المصري مروان ماضي الذي كان مقيما في امريكا ويدرس هندسة ميكانيكا بجامعة فلوريدا، بعد أن اغلقت الجامعة أبوابها وتم مطالبته بالعودة إلى مصر.

واضاف مروان أن المطارات اغلقت عليهم وتم حبسهم في أمريكا، موضحا ان هناك من أصحابه اصيب بفيروس كورونا، لافتا إلى انه تم عمل جروب على واتس اب للمطالبة بالعودة وتم تسجيل البيانات على السفارة وتفاعلة السفارة معهم وتم التفاعل بسرعة من مصر للطيران وحجز الرحلة وعادو على مرسى علم.

وأوضح أنه فوجىء بتحمل صندوق تحيا مصر كل التكاليف الخاصة بالحجر الصحي، موضحا أنه عاد في 4 ابريل الماضي وأنه لم يكن يصدق ما يحدث من اعادتهم لمصر بهذه السرعة.

وأوضح أن قرار الحجر كان صحيحا بالعودة إلى الحجر وليس العودة للمنازل بشكل مباشر، لافتا إلى أنه كان هناك تعاون كبير من الفندق الذي كانو يقيمون به في مرسى علم.

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