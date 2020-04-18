مدرب الأهلي: كهربا لم يقصد إضاعة فرصة الهلال

كشف ديفيد سيزا المدرب العام بالجهاز الفني للنادي الأهلي عن رد فعله بعد ضياع فرصة كهربا أمام الهلال السوداني و تصريحات موسيماني قبل لقاء صن داونز.





وقال سيزا في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:"أرى المنافسة في البطولة الإفريقية قوية جدا هناك فارق كبير بين الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا كما في أوروبا أيضان كان هناك فارق كبير بين الدوري و دوري أبطال أوروبا".





وأكمل:"في دوري أبطال إفريقيا يوجد ما لا يقل عن 10 فرق في غاية القوة وظروف سفر وما شابة ذلك".













وأردف:"خسرنا أمام النجم الساحلي بظروف خاصة خارج عن إرادتنا ولكن لم نفكر في الخسارة كثيرا ودرسنا نقاط القوة والضعب وعبرنا المباريات الأخرى".





وعن فرصة كهربا في لقاء الهلال السوداني:"بالطبع كهربا لم يقصد تضيع الفرصة أمام الهلال وهو لاعب مميز للغاية وقام بدور مهم في تلك المباراة والتي كانت مباراة مصيرية".





وبالنسبة لتصريحات موسيماني المدير الفني لصن داونز:"موسيماني مدرب زكي للغاية ولم يستطع جذبنا وخداعنا بتصريحاته قبل المباراة".