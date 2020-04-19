تفاصيل إحتفال السياحة والآثار بيوم التراث العالمي

ضمن احتفالات وزارة السياحة والآثار بيوم التراث العالمي، قامت مساء أمس السبت ١٨ ابريل الوزارة بإضاءة اهرامات الجيزة بالشعارات التي اطلقها المجلس الدولي لمعالم ومواقع التراث العالمي (ICOMOS ) وهي: ثقافة مشتركة، تراث مشترك، ومسؤلية مشتركة، وذلك بحضور د. خالد العناني وزير السياحة والآثار واسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.





وقد حرصت الوزارة على إطلاق هذه الفعالية اليوم من منطقة اهرامات الجيزة المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.





و قد بدأت الوزارة احتفالاتها بهذا اليوم منذ وقت الظهيرة حيث تم نشر عدد من الفيديوهات الأثرية والجولات الافتراضية لعدد من المواقع الأثرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية والعالم للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد





وقد تم عرض فيديو عن جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار داخل مقبرة واح تي الكاهن المطهر من عصر الأسرة الخامسة والموجودة في منطقة آثار سقارة وزيارة افتراضية لها، كما تم الاعلان لأول مرة عن كشف أثري جديد عبر شبكة الانترنت. تم العثور على هذا الكشف في جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة آثار سقارة على يد بعثة أثرية مصرية وفيديو يصور المعالم الأثرية والسياحية لمصر مع توزيع جديد للنشيد الوطني.





جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982 م، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.



