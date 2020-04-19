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وزير التعليم العالي: نظام التعليم عن بعد مستمر لنهاية العام الدراسي

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:59 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن  الفصل الدراسي الثاني مستمر كما هو من خلال التعلم عن بعد، موضحا أن بعض الكليات لديها امتحانات عملية مثل كلية الطب وتستكمل التدريبات العملية  بعد  انتهاء فترة  تعليق الدراسة".

وأضاف   خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دى ام سى " المذاع على قناة " دى إم سى"، :"  نضع مصلحة الطالب في الأولوية ونضع حدا ادنى من المعلومات والتعليم التي يحصل عليها الطالب ".

ولفت إلى أن العام الدراسي مستمر حتى نهاية الفصل، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية  ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية او اختبارات إلكترونية".

وأردف: "لا نرغب في المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية".

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