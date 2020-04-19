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محافظات

إعداد تصور لمعرض متحفي باستخدام التطبيقات الحديثة للترويج لآثار محافظة بني سويف

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:01 ص
إعداد تصور لمعرض
إعداد تصور لمعرض متحفي باستخدام التطبيقات الحديثة
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محمد عبد الحليم
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا مع مجموعة من شباب المحافظة المتخصصين في المجالات التكنولوجية والسياحية والأثرية ، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، وبعض التنفيذيين المعنيين .

واستعرض الإجتماع مستجدات العمل في إستراتيجية التنمية السياحية التي وضعتها المحافظة ، كمحور أول تم البدء فيه ضمن الإستراتيجية التنموية المزمع إعدادها تشمل كل القطاعات والمجالات ، وفق رؤية واستراتيجية مصر 2030. 

أشار محافظ بني سويف إلى أنه في ظل تركيزنا حاليا لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا،والتي تشهد تضافر وتكامل كافة الجهود المتاحة والممكنة ،حيث تتعاون الأجهزة التنفيذية فيما بينها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومنع أية أسباب قد تؤدي لانتشار الفيروس ، بجانب التوعية المستمرة بأهمية التزام المواطنين بالتعليمات والقرارات الوزارية لعبور الأزمة لبر الأمان. 

تابع المحافظ حديثه منوها أن هذا الاجتماع الغرض منه استكمال الجهود رغم التحديات الحالية،واستغلال الطاقات والامكانات لدى شباب المحافظة،واستثمار أوقاتهم في اعداد تصورا عمليا للخطط والمشروعات المستهدفة،ليتم البدء في تنفيذها فور انتهاء الأزمة الحالية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تنفيذ مقترح المعرض المتحفي لآثار بني سويف ، عن طريق الأدوات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة ، حيث ِأشار محافظ بني سويف إلى بعض أهداف المشروع التي في مقدمتها أن تكون خطوة عملية فاعلة  للترويج لمقومات المحافظة السياحية سواء تاريخيا وأثريا أو مقومات طبيعية فريدة ،ويساهم ذلك في جذب مزيد من الزوار للمحافظة ، بجانب أن المعرض بشكل عام سيمثل أداة فاعلة في مجال الترويج لهوية المحافظة كجزء أصيل من الحضارة المصرية الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وتم اقتراح العديد من الافكار لطريقة تنفيذ المعرض سواء من خلال إنشائه على تطبيقات حديثة على الإنترنت يسهل الإطلاع عليه، أو استخدام الشاشات الزكية أو عن طريق الأكواد أو الثري دي ، وغيرها من الطرق العصرية  المتاحة،حيث أكد  المحافظ على أهمية أن تتركز الأفكار لإعطاء  دليل بصري بطريقة سهلة وافتراضية  للتعرف على مقومات المحافظة الأثرية ، أي مراعاة محاور مايعرف بـ Document realty . 

وكلف محافظ بني سويف مدير آثار بني سويف بإعداد قائمة مصورة بآثار المحافظة ، وكافة التفاصيل الدقيقة عنها ، ومطالبا الشباب بإعداد ورقة عمل بالمقترحات وآليات تنفيذها ليتم مناقشتها في الاجتماع القادم .

إعداد تصور لمعرض متحفي باستخدام التطبيقات الحديثة للترويج لآثار محافظة بني سويف
إعداد تصور لمعرض متحفي باستخدام التطبيقات الحديثة للترويج لآثار محافظة بني سويف
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