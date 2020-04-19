محافظ الغربية: توريد 125 طن قمح وتجهيز 23 شونة وصومعة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي كمية القمح الموردة حتى السبت ، بلغت 125 طنا و 53 كيلو قمح.





من جانبه، أوضح المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أنه تم توريد اليوم 82 طن و 755 كيلو بواقع 11 طن و 891 لشركة المطاحن، و 70 طن و 864 كيلو للصوامع.





وقال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن موسم الحصاد بدأ منذ منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المزورعة من محصول القمح بعد التدقيق تبلغ 144 ألف و557 فدان.



