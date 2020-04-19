الخارجية: أزمة المصريين العالقين بالخارج من أولويات الدولة

شهد برنامج "كل يوم المذاع على شاشة "ON"، نقاشًا، بين مقدم البرنامج "خالد أبو بكر، والمستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حول إجراءات إعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد ساعات قليلة من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع الحكومة لتناول واستعراض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين.









وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، شرح المتحدث باسم وزارة الخارجية جهود السفارات المصرية تجاه المصريين العالقين في الخارج بسبب كورونا، موضحًا أن أزمة المصريين العالقين بالخارج وإعادتهم أولوية للدولة وتحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى.





كما استعرض المتحدث باسم الخارجية، آلية تسجيل العالقين بالسفارات والقنصليات، موضحًا: "كل السفارات والقنصليات بتنزل بوست على فيس بوك وبيدخل العالق يسجل اسمه عن طريق رسالة على صفحة السفارة ثم إذا أراد التأكيد يتصل على أرقام السفارة ويبلغهم وهيقولوه إن اسمه في كشوف العالقين".









وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه منذ نحو أسبوعين والسفارات المصرية في الخارج تعمل على قدم وساق لتسجيل العالقين.





وأضاف: "حتى في الدول اللي لم تذهب لها طائرات لإعادة المواطنين نعمل على حصر ورصد العالقين، وتجاوز عدد العالقين 3300 عالق في الخارج ودا بشكل مبدأي وقابل للزيادة في أي لحظة".



