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رياضة

سيف زاهر: الجهاز الفني والأجانب بالأهلي وافقوا على تخفيض رواتبهم .. واللاعبون المصريين طلبوا مهلة تفكير

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:33 ص
الأهلي
الأهلي
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حسام الحارتي

أكد الإعلامي سيف زاهر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأو لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدث مع اللاعبين من أجل التنازل عن بعض مستحقاتهم المالية بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط.


وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن اللاعبين الإجانب داخل النادي الأهلي وافقوا على التنازل عن مستحقاتهم المالية من أجل مواجهة كورونا.


وتابع سيف زاهر:" اللاعبين المصريين طالبوا مهلة للتفكير ".


وأتم:" الجهاز الفني للنادي الأهلي وافق على التنازل عن جزء من المستحقات المالية لصالح النادي الأهلي لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتسبب انتشار فيروس كورونا في وقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم لحين انتهاء تلك الأزمة.


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