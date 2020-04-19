وائل جسار: على الجميع البقاء فى المنازل

قال وائل جسار، إن الفن رسالة وليست الأغانى الرومانسية والشعبية وغيرها هى الرسالة فقط، بل الدور الذى يقوم به الفنان وقت الأزمات والمحن ودعمه للمجتمع والإنسانية، مشددًا على أن الجميع يقع على عاتقه دور فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أقلها الجلوس المنزل والتزام تعليمات الجهات الصحية.





وأضاف "جسار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوباء خطير ولكن علينا أن نكون أقوياء ويكون لدينا أمل فى أن يكون الغد أفضل مما هو عليه الحال الآن، وتابع:"الوباء مش مخلى حد بس أملنا بكرة يكون أفضل وأن شاء الله يمر بخير أن شاء".





وتنمى وائل جسار، من المواطنين جميعًا أن يلتزموا المنازل وأن لا يخرجوا إلا للضرورة القصوى، وتابع:" منذ أكثر من شهر لم أخرج من المنزل ..وأتمنى على الناس أن لا تخرج من البيوت، الفيروس فتك بالبشرية بشكل كبير ولكن ربنا يقوينا ..وفى النهاية أزمة وستزول ولكنه ليس مزحة".





وأكد "جسار"، أن الوضع خطير جدًا ولكن لابد أن يكون لدينا أمل بأن الغد سيكون أفضل، وتابع:"أهل البيت طالما على قلب واحد لا يكون هناك ملل من الجلوس فى المنزل".