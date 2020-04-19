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رياضة

حسني عبدربه: نتائج الإسماعيلي السيئة بسبب لاعبيه.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:44 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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ياسمين تيسير
أكد حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي السابق أن الفريق يعاني حاليا من سوء النتائج وابتعد كثيرا عن مركزه في المربع الذهبي في الدوري الممتاز. 

وأضاف حسني عبد ربه في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الفريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين المتناسين لقيمة وأهمية قميص الإسماعيلي، مشيرا إلى أنه أثناء فترة لعبه دخل في أزمات مثيرة مع اللاعبين لهذا السبب.

وتابع حسني عبد ربه أن ناشئي الفريق وحدهم المدركون لقيمه النادي، مشددا على أن الفريق سيظل يعاني مادام هؤلاء اللاعبين في الفريق. 

وأشار إلى أن الإخلاص هو كلمة السر لـ نجاح أي فريق في العالم، موضحا أن هناك لاعبين رحلوا عن الفريق ولكن وقت مشاركتهم مع الفريق حققوا نتائج رائعة بسبب الإخلاص أثناء اللعب.

وأعرب حسنى عبد ربه عن استيائه من التعامل مع فريق بيراميدز كثالث أكبر الفرق الموجوده في الدوري المصري، معتبرا أن بيراميدز نادي عظيم.

وأكمل حسني عبد ربه أن الاموال ليس كل شىء فهناك التاريخ والقيمه التي لا يمكن نسيانهما.
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