أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا، في فيديو لايف، بثته عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه تبكي بسبب مأساة العالم ومواجهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
كشفت صحيفة dailymail، عن معاناة الممثل الكوميدي البريطاني روبرت ويب، مع المشروبات الكحولية التي كادت أن تقضي على حياته، إذ كشف «ويب» في تصريحات صحفية، إنه كان مدمنا للكحول، وكان على بعد يومين فقط من الموت.
نفى مصدر مقرب من الفنان الشعبي سعد الصغير، إصابته بأي أمراض، مؤكدا أن الأمر مجرد شائعات وأنه لم يصب بأي مكروه.
تصدرت الفنانة مريهان حسين، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.
شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها صور جديدة بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
قالت زوجة الفنان خالد النبوي، إن حالته الصحية أصبحت مستقرة، بعد الوعكة الصحية التي مرت به في الساعات الأخيرة، وانتقاله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.
طرحت شركة إيجبت كاليندر"، الأوبريت الغنائي «أنت أقوى» والذي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يويتوب.