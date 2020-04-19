كوكا: عدم الحصول على فرصة سبب تراجع مستواي مع المنتخب.. فيديو

قال أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، إنه لم يأخذ فرصته كاملة مع المنتخب الوطني وخاصة في الآونة الأخيرة.
وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تم إنضمامي مع منتخب مصر خلال فترة برادلي وبعدها تم ضمي بشكل غير منتظم".
وتابع: "لم أخذ الفرصة كاملة وأرغب في الحصول على الفرصة كاملة من أجل إثبات قدراتي، وفي السنوات الماضية لم أشارك سوى في دقائق معدودة"
وقرر نادي أولمبياكوس متصدر بطولة الدوري اليوناني هذا الموسم، السماح لجميع لاعبيه الأجانب بالسفر والعودة إلى بلادهم وعلى رأسهم مهاجم الفريق الأول، أحمد حسن كوكا.
وأعطى أولمبياكوس لاعبيه المحترفين إجازة سلبية لمدة أسبوعين للعودة إلى منازلهم، مع متابعة دورية لبرامجهم البدنية من أجل المحافظة على لياقتهم خلال تلك الفترة.
وسيعود جميع اللاعبين إلى أثينا في 25 أو 26 أبريل الجاري، على الرغم من عدم تحديد موعد لعودة التدريبات الجماعية في ظل توقف المسابقات المحلية والقارية بسبب فيروس كورونا.