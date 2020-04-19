كوكا: عدم الحصول على فرصة سبب تراجع مستواي مع المنتخب.. فيديو

قال أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، إنه لم يأخذ فرصته كاملة مع المنتخب الوطني وخاصة في الآونة الأخيرة.





وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تم إنضمامي مع منتخب مصر خلال فترة برادلي وبعدها تم ضمي بشكل غير منتظم".





وتابع: "لم أخذ الفرصة كاملة وأرغب في الحصول على الفرصة كاملة من أجل إثبات قدراتي، وفي السنوات الماضية لم أشارك سوى في دقائق معدودة"



