أخبار البرلمان .. صلاحيات للرئيس في قانون الطوارئ على رأسها تأجيل سداد خدمات الكهرباء.. وعلاوة خاصة 12% من الأجر الأساسى تطبق في يوليو









أشاد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء التى تجلت فى الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون "إنشاء صندوق السياحة والآثار"، الذى يهدف للمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة.









ينتظر المصريون بشائر عام 2020 فى ظل ماشهده بداية هذا العام من أزمات كان أبرزها ظهور فيروس كورونا الذى بات وباء عالميا ، وبين حالة الإحباط التى تسيطر على المصريين ، تنتظرهم أخبار سارة فى شهر يوليو المقبل 2020 بعد تطبيق قرارات زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.













اقترحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بإتاحة توصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل لأصحابها، وذلك مقابل رسم قدره 20 جنيها، وذلك لمواجهة التكدس الذي تشده مكاتب البريد مما قد يساهم في زيادة فرصة تفشي فيروس كورونا بدرجة كبيرة.













أشاد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة اليوم بشأن نظام امتحانات طلاب الجامعات، معتبرا القرارات مناسبة جدا فى الفترة الحالية نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم ومنها مصر بشأن انتشار فيروس كورونا.













وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمجلس النواب أثناء اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.













تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب فى اجتماعها الثلاثاء القادم عدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النواب تبدأها بطلب مناقشة مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.













أيد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار، الذى يهدف الى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة.



