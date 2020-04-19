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وزيرة الثقافة: محتوى فني جديد باحتفالات عيد القيامة وشهر رمضان.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:11 ص
إيناس عبدالدايم،
إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة
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اسراء صبري
قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن مصر في الوقت الحالي تحتاج إلي دعم قوتها الناعمة، حيث أن وزارة الثقافة ستقدم محتوى فنى خلال شهر رمضان عبر مبادرة "الثقافة بين إيديك.. خليك في البيت"، بعد موافقة رئيس الوزراء عليها، موضحة أنهم سيقدمون حفلات فنية لعدد من جوم الغناء، بالإضافة إلي عروض للأوبرا المصرية لم تعرض منذ0 أو30 سنه وغيرهم.

وأضافت إيناس عبدالدايم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الوزارة ستقدم أيضا مسرحيات للأطفال، بالإضافة إلي تقديم افلام وثائقية عن تاريخ مصر، مشيرة إلي أن الوزارة اتاحت وجودندوات فكرية مترجمة بلغة الاشارة.

وأشارت وزيرة الثقافة، أن الوزارة اطلقت منصة رقمية تحت عنوان (ابدأ حلمك أون لاين)، لافته إلي أن ما تقدمة وزارة الثقافة ساهم فى التواصل بين دول العالم العربي في ظل الازمة.


وأكدت أن الفنانة آمال ماهر ستقيم ليلة الاقدر بحفلة دينية، موضحة أن المحتوى المقدم خلال شهر رمضان سيكون نادر جدا، فضلا عن وضع برنامج لأيام العيد الثلاث، حيث سيكون هناكاا حفلات للمطربين وائل الجسار، كاظم الساهر، وعاصي الحلاني، وسميرة سعيد.

ولفتت وزيرة الثقافة، إلي أن المطرب هاني شاكر سيحي احتفالية عيد الربيع بعد غدا، وأيضا سيقدم الموسيقار عمر خيرت حفلا غدا.

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