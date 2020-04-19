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محافظات

استثناء محلات الحلويات ومسابك الألومنيوم بـ الدقهلية من إغلاق الجمعة والسبت

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:37 ص
محلات الحلويات
محلات الحلويات
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همت الحسينى
أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية أن اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية وافق على طلب المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية بالتصريح لجميع محلات ومصانع الحلويات بالعمل كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً.

واضافت الغرفة فى بيان إنه يشترط  فى ذلك عدم السماح للزبائن بالجلوس بالمحلات وأن يتم البيع فقط  ومراعاة عدم وجود تزاحم والحفاظ على البعد الاجتماعى بين الزبائن والسماح للدليفرى بالعمل جميع أيام الأسبوع.

واشار البيان الى انه تم الموافقه ايضا على التصريح لجميع مصانع وورش ومسابك الألمونيوم للعمل كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت على مدار٢٤ ساعة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية حيث أن ميت غمر يوجد بها ٨٠٪ من صناعة الألمونيوم بمصر  داعيا الله أن يحمى مصر وشعبها من اى أمراض.
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