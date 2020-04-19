استثناء محلات الحلويات ومسابك الألومنيوم بـ الدقهلية من إغلاق الجمعة والسبت

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية أن اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية وافق على طلب المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية بالتصريح لجميع محلات ومصانع الحلويات بالعمل كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً.





واضافت الغرفة فى بيان إنه يشترط فى ذلك عدم السماح للزبائن بالجلوس بالمحلات وأن يتم البيع فقط ومراعاة عدم وجود تزاحم والحفاظ على البعد الاجتماعى بين الزبائن والسماح للدليفرى بالعمل جميع أيام الأسبوع.



