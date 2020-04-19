كوكا: رفضت عروضا من أندية مصرية لرغبتي في العودة للأهلي ..فيديو





قال نجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، إنه تلقى عدد من العروض المصرية في السنوات الماضية.





وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "في الموسم الماضي تلقيت عرض مغري وجاد من أحد أندية الدوري المصري ولكن أرفض الكشف عنه ولكنني رفض".





وأوضح: "رفضت العرض المقدم من الأندية المصرية بسبب رغبتي في العودة للنادي الأهلي، وأتمنى العودة للقلعة الحمراء من جديد"



