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رياضة

كوكا: رفضت عروضا من أندية مصرية لرغبتي في العودة للأهلي ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:37 ص
احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
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حسن العمدة

قال نجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، إنه تلقى عدد من العروض المصرية في السنوات الماضية.

وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "في الموسم الماضي تلقيت عرض مغري وجاد من أحد أندية الدوري المصري ولكن أرفض الكشف عنه ولكنني رفض".

وأوضح: "رفضت العرض المقدم من الأندية المصرية بسبب رغبتي في العودة للنادي الأهلي، وأتمنى العودة للقلعة الحمراء من جديد"

قرر نادي أولمبياكوس متصدر بطولة الدوري اليوناني هذا الموسم، السماح لجميع لاعبيه الأجانب بالسفر والعودة إلى بلادهم وعلى رأسهم مهاجم الفريق الأول، أحمد حسن كوكا.

وأعطى أولمبياكوس لاعبيه المحترفين إجازة سلبية لمدة أسبوعين للعودة إلى منازلهم، مع متابعة دورية لبرامجهم البدنية من أجل المحافظة على لياقتهم خلال تلك الفترة.

وسيعود جميع اللاعبين إلى أثينا في 25 أو 26 أبريل الجاري، على الرغم من عدم تحديد موعد لعودة التدريبات الجماعية في ظل توقف المسابقات المحلية والقارية بسبب فيروس كورونا.

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