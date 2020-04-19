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رياضة

محجوب: ملفات الفساد سبب استقالة رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:25 ص
محمد إيهاب
محمد إيهاب
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حسام الحارتي
قال محمود محجوب عضو المكتب التنفيذي  للأتحاد الدولي لرفع الأثقال ، أن ملفات الفساد المختلفة هي السبب الرئيسي في استقالة رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال .

وأضاف محمود محجوب  في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن رئيس الدولي للأثقال اعتاد التلاعب في نتائج عينات المنشطات .

وتابع: "أزمة إيقاف رفع الأثقال المصرية في طريقها للحل بعد استقالة رئيس الأتحاد الدولي ".

وأوضح أنه سيتم مناقشة أزمة إيقاف اللاعبين المصريين خلال الإجتماع المقبل والمطالبة بأعادة النظر في القرارات التي تم إتخاذها .

وأشار إلى أنه سيتم رفع قضية في المحكمة الفيدرالية بسويسرا لصالح اللاعبين المصريين ".
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