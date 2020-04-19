عضو حقوق الإنسان بالبرلمان يكرم فرع الإسعاف في بني سويف

كّرم النائب علي بـدر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن دائرة إهناسيا ببني سويف اعضاء فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف مدير الفرع تقديرًا لدورهم وجهودهم في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال عضو مجلس النواب، أن رجال الإسعاف هم خط الدفاع الأول عن الوطن حاليًا ؛ كونهم أول من يتعامل مع مصابي كورونا بداية من نقلهم من مستشفى الحميات أو الصدر للعزل الصحي، لافتًا إلى أنهم لا يدخرون أي جهد في نقل المصابين في أي مكان في المختلف محافظات.





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وأضاف "بدر" أن رجال إسعاف بني سويف ، دائمًا ما يقدمون المثل والقدوة ، فهم نموذجًا يحتذي به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهم ، فضلًا عن إصرارهم على تأدية الأمانة ، مشيرًا إلى تكرار حالات ردهم مبالغ مالية كبيرة عثروا عليها بمواقع بعض حوادث الطرق.









من جانبه قّدم الدكتور إسلام عساف ، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف ، الشكر لنائب البرلمان ، مؤكدًا إعتزازه بنسخة القرآن الكريم التي أهدها له "بدر" ، مشددًا على أن جميع العاملين بإسعاف بني سويف يعملون بكامل طاقاتهم على مدار الساعة ، موضحًا أن أغلب العاملين من أطقم الإسعاف لا ينامون بسبب زياده اعداد البلاغات وخطورتها وما يصاحب ذلك من اجهاد فهم لا يكلون من التعب.









وأضاف مدير فرع إسعاف بني سويف، أن جميع العاملين يشعرون بدورهم الوطني في مواجهة الأزمة، مؤكدًا أنهم أبطال ويقفون بنفس الجانب مع اخوتهم الاطباء والتمريض في اداء الواجب الوطني، متابعًا: العاملون في الإسعاف محتاجين دعم المواطنين والشعب وعايزين الناس تقف وراهم؛ لأن ده بيرفع من روحهم المعنوية".



