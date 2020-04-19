أحمد سمير فرج: مروان محسن جيرو الكرة المصرية.. فيديو

قال أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهاجم من العيار الثقيل.





وأكد احمد سمير فرج في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مروان محسن لعبت معه كثيرًا وهو لاعب مميز للغاية وأي حد بيلعب بجانبه يشعر براحة كبيرة بسبب المجهود الكبير الذي يبذله".





وتابع: "مروان محسن يعاني من سوء توفيق ولكن أتمنى له التهديف من أجل أخذ حقه كاملا وأطالب الجميع بالتوقف عن انتقاده ومساندته ودعمه في الفترة المقبلة".





وأوضح: "مروان محسن يشبه جيرو نجم تشيلسي فهو قليل التهديف ولكنه متألق، ومصطفى محمد هو الأفضل في الوقت الراهن داخل الدوري المصري".



