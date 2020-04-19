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رياضة

أحمد سمير فرج: مروان محسن جيرو الكرة المصرية.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:30 ص
مروان محسن ومصطفي
مروان محسن ومصطفي محمد
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حسن العمدة
قال أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهاجم من العيار الثقيل.

وأكد احمد سمير فرج في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مروان محسن لعبت معه كثيرًا وهو لاعب مميز للغاية وأي حد بيلعب بجانبه يشعر براحة كبيرة بسبب المجهود الكبير الذي يبذله".

وتابع: "مروان محسن يعاني من سوء توفيق ولكن أتمنى له التهديف من أجل أخذ حقه كاملا وأطالب الجميع بالتوقف عن انتقاده ومساندته ودعمه في الفترة المقبلة".

وأوضح: "مروان محسن يشبه جيرو نجم تشيلسي فهو قليل التهديف ولكنه متألق، ومصطفى محمد هو الأفضل في الوقت الراهن داخل الدوري المصري".

وفي 1997/1996 انتقل إلى الأهلي المصري ،ثم انتقل إلى سوشو الفرنسي موسم 2003/2002 .

وعاد إلى الأهلي المصري على سبيل الاعارة عام 2006 ،ثم انتقل إلى الإسماعيلي موسم 2008/2007 ،ثم انتقل إلى ليرس البلجيكي عام 2011 ،ثم انتقل إلى نادى الزمالك موسم 2014/2013، عاد إلى الإسماعيلي في موسم 2014/2015

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