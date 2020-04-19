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أخبار العالم

ترامب: مستعدون لإرسال آلاف أجهزة التنفس الصناعي لـ إيران

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا مجددا استعداده لإرسال معدات طبية إلى إيران.

وقال ترامب إنه "على استعداد لإرسال آلاف من أجهزة التنفس الصناعي لمصابي كورونا في إيران".

يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة المطالبات بتخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران خاصة التي تمنع طهران من شراء الأدوية.

إلى ذلك، أعلن ترامب أن  ولايات أمريكية مثل تكساس وفيرمونت ستبدأ في السماح لبعض الأعمال التجارية استئناف أعمالها بدءًا من الاثنين مع أخذ بعض الاحتياطات.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 690.714، بعد تسجيل نحو 29 ألف حالة جديدة.

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