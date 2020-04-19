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رياضة

مدير أعمال محمد النني: جهاز المنتخب تجاهل طلبي لمتابعة اللاعب في تركيا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:05 ص
محمد النني
محمد النني
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حسن العمدة
قال علاء نظمي، مدير أعمال محمد النني لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشكتاش التركي، إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، لم يتواصل مع اللاعب منذ تولي المهمة. 

وأكد علاء نظمي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تواصلت مع الجهاز المعاون لحسام البدري وطلبت منه السفر لمتابعة محمد النني والحكم عليه ومستغرب من عدم التواصل معه".

وتابع: "بعد تواصلي معهم، واجهت تجاهل تام ولم يسافر أي فرد من الجهاز الفني لحسام البدري من أجل متابعة النني في تركيا".

كان محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال فترة الإنتقالات الصفية الماضية، قادما من آرسنال، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وشارك محمد النني مع بشكتاش في 19 مباراة في الدوري التركي، هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

يذكر أن الاتحاد التركي، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري التركي، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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