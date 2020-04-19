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رياضة

مدير أعمال النني: محمد لعب للزمالك والأولوية للأهلي حال عودته لمصر.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:56 ص
محمد النني
محمد النني
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حسن العمدة
كشف علاء نظمي، مدير أعمال محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشكتاش التركي، أن النني لعب في صفوف نادي الزمالك في فترة من الفترات.

وأكد علاء نظمي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد النني بعد رحيله عن الأهلي، لعب في فترة بنادي الزمالك قبل أن يتعاقد مع المقاولون العرب".

وتابع: "محمد النني لاعب محترف وشاب ويرغب في استمراره داخل الملاعب الأوروبية، وهو لا يفكر نهائيًا في العودة للدوري المصري في الوقت الجاري".

وأضاف: "محمد النني ناشئ من ناشئي النادي الأهلي، ولو فكر في العودة لمصر ستكون الأولوية للنادي الأهلي حال احتياج النادي لخدماته".

كان محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال فترة الإنتقالات الصفية الماضية، قادما من آرسنال، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وشارك محمد النني مع بشكتاش في 19 مباراة في الدوري التركي، هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

يذكر أن الاتحاد التركي، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري التركي، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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