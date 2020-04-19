فايلر يرفض تعاقد الأهلي مع البرازيلي كينو ..فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، رفض تعاقد القلعة الحمراء مع البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المعار حاليا بالدوري الإماراتي.





وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن فايلر رفض تعاقد الأهلى مع البرازيلي كينو، خلال الصيف المقبل، حيث يري أن مردود اللاعب هذا الموسم لايصلح لتعويض الرحيل لمحتمل لرمضان صبحي.





وأوضح هانى حتحوت، إن رينيه فايلر، طالب إدارة الأهلى بضرورة الإبقاء على رمضان صبحي، أو التعاقد مع لاعب بنفس مستواه، لتدعيم الخط الأمامي للفريق.



