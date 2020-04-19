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رياضة

فايلر يرفض تعاقد الأهلي مع البرازيلي كينو ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:07 ص
كينو
كينو
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، رفض تعاقد القلعة الحمراء مع البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المعار حاليا بالدوري الإماراتي.

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن فايلر رفض تعاقد الأهلى مع البرازيلي كينو، خلال الصيف المقبل، حيث يري أن مردود اللاعب هذا الموسم لايصلح لتعويض الرحيل لمحتمل لرمضان صبحي.

وأوضح هانى حتحوت، إن رينيه فايلر، طالب إدارة الأهلى بضرورة الإبقاء على رمضان صبحي، أو التعاقد مع لاعب بنفس مستواه، لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

وتمنى جماهير النادي الأهلي نفسها بالتعاقد مع البرازيلي كينو نجم نادي بيراميدز المعار لنادي الجزيرة الإماراتي بعد التصريحات التى أدلى بها اللاعب مؤخرا عن تفضيله ارتداء الفانلة الحمراء حال تلقيه عرضا رسميا من مسؤولي النادي .

ويمتلك كينو مهارات فنية عالية جعلته واحد من أفضل لاعبى الدورى المصري فى الموسم الماضى مع نادي بيراميدز عقب استقدامه فى صفقة خيالية من قبل المستشار تركى آل الشيخ مالك النادي الحالى الا أن المقابل المادي الكبير الذى يحصل عليه جعله ينتقل لنادي الجزيرة الإماراتى على سبيل الأعارة .

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