إصابة رئيس نادي بريشيا الإيطالي بـ فيروس كورونا

أصيب ماسيمو سيلينو رئيس بريشيا الإيطالي بفيروس كورونا المستجد.





قال سيلينو في تصريحات لموقع "فوتبول إيطاليا"، "لقد قضيت في كالياري بضعة أيام، بعد أن مكثت في الحجر الصحي في بريشيا لمدة ثلاثة أسابيع".





وأضاف رئيس نادى بريشيا: "الأعراض التي عانيت منها كانت شديدة وأصبت بألم في عظامي"، موضحا أنه ذهب إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات وثبتت إيجابية إصابته بالوباء العالمى.





وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.





ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

