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رياضة

حسني عبد ربه: الأهلي والزمالك فاوضاني بعد العودة من الاحتراف.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:47 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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ياسمين تيسير
كشف حسنى عبد ربه قائد فريق الاسماعيلي السابق عن كواليس مفاوضات الاهلي والزمالك لضمه خلال فترة تالقه مع فريقه. 

وأكد حسني عبد ربه في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الكابتن محمود الخطيب رئيس الاهلي الحالي هاتفه عام 2004 اثناء احترافه في سيليزبورج  و فاوضه من اجل الانضمام للاهلي  ولكنه رفض الامر تماما و عاد للاسماعيلي.

وتابع حسني عبد ربه أنه مر بازمه حيث طالبته احد الانديه الفرنسيه التي احترف بها بضرورة سداد مبلغ كبير و الاسماعيلي تخاذل لذلك اضطر للتعاقد مع الاهلي ولكن فور اعلان الاسماعيلي حل الازمه عاد لفريقه.

وأضاف أن ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها فاوضه من اجل الانضمام للفريق ولكنه رفض، مشيرا إلى ان المستشار مرتضى منصور رئبس لنادي الحالي كان له موقف رائع عندما اخبره ان الفريق بابه مفترح دائما امامه ولكن بشرط عدم حاجه فريقه الاسماعيلي.

وأكمل حسني عبد ربه أن الانضمام للاهلي او الزمالك لم يكن يوما حلمه بل كان تحقيق بطولات مع الاسماعيلي و تقديم اداء يسعد الجماهير هو حلمه الدائم.
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