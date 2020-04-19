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منوعات

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:02 ص
مطبخ افتراضي
مطبخ افتراضي
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عزة عاطف
هناك الكثير لا يستطيع شغل نفسه أثناء الحظر أو تحمل الملل جراء الإنعزال داخل المنازل وفق إجراءات الوقاية والحد من تفشي جائحة فيروس كورونا، لكن كيف يمكن السيطرة على شقاوة الأطفال وإقناعهم بالمكوث داخل المنزل في هذه الأيام العصيبة.

لجأ بعض الآباء لعدد من الحيل لمساعدة أولادهم على تخطي الملل وملئ أوقات فراغهم بما هو مفيد ومسلي في نفس الوقت، فهذه الأم صنعت مطبخًا افتراضيًا لطفلها بـ10 دولارات فقط (حوالي 170 جنيه مصري).

قامت الأم الاسكتلندية «شيرين بوتس» 26 سنة بتصفح الإنترنت حتى وجدت فكرة رائعة بمقدورها تسلية طفلها البالغ من العمر سنة و4 شهور وإسعاده.

فصنعت شيرين لابنها لوكا البالغ من العمر 16 شهرًا مطبخه الخاص للعب فيه بالطين والصلصال داخل الحديقة، فيما لم يكلفها بناؤه إلا 10 دولارات ومواد قديمة مستعملة.

 بعد العثور على الفكرة على الإنترنت، أمسكت شيرين بعض الأخشاب المتبقية من تنظيف حديقتها الصيف الماضي، ورسمتها باللون الرمادي، ثم لحمتهم معًا.

استخدمت بعض الأخشاب الاحتياطية لإنشاء سطح منضد، ثم قامت بشق فتحة فيه لإنشاء حوض مطبخ، كما حولت مقبض البوتاجاز القديم إلى حامل منشفة وفقصا لصحيفة مترو.

أما القطع المتبقية من التزيين فصنعت منها أرففًا صغيرة مثالية، ورسمت الأم يدويًا لافتة ولوحة طباشير وبعض المواقد الزائفة، ثم أضافت في وعاء صغير داخل الفتحة ليطبخ فيه الصغير.

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