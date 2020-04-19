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أستاذ مناعة: السوائل لا تقي من فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:07 ص
أشرف عقبة
أشرف عقبة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسم الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، إن شرب السوائل بكثرة لا يعالج أو يقي من فيروس كورونا وهو كلام خال من الصحة تماما.


وأضاف أشرف عقبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الفيروس يوجد عليه من الخارج شوكات بروتينية وهي المسئولة عن دخول الفيروس داخل الخلايا.


وأوضح أشرف عقبة، أن الفيروس لا يبقي علي البلعوم إلى فترات ولكنه بمجرد دخوله الجسم يبحث عن المستقبلات داخل خلايا البلعوم والرئة حتي يدخل بها لأنه لا يستطيع العيش في عائل الإنسان.


وتابع أنه من الضروري أن يحافظ الإنسان علي كمية السوائل المتواجدة في الجسم حتي لا يحدث جفاف لدى هذا الشخص وهذا يجعلنا في فترة الإفطار نعوض الجسم من نقص السوائل.


واستطرد أن الجفاف ضار ولكن ليس بسبب العدوى وفي العموم يجب تناول الخضروات والفاكهة وبعض البقوليات والمكسرات لانها تحتوى المعادن وهو ما يحتاجه الجسم.
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