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سميرة سعيد: أوبريت إنت أقوى عمل مبهج يفتح طاقة نور.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:56 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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محمد حليم قنديل

قالت الفنانة سميرة سعيد، إنها شاركت في أوبريت "إنت الاقوى" الذي انطلق عرضه الاول من منطقة الأهرامات بالجيزة رغم العزل الصحي لأن  الفكرة رائعة وتحمل في طياتها إيجابيات.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية: "الفكرة كانت جميلة.. هاتفني الدكتور وليد مصطفى وهو صديق عزيز جدًا فعجبتني الفكرة وقررت المشاركة فيها.. ولازم أشارك فيها لان الاوضاع غير الطبيعية التي يشهدها العالم تحتم عليا أن يكون لي دور".


وتابعت سميرة سعيد: "اول مرة اشارك في عمل فني جماعي في حياتي كلها وبعمل كده وأنا مبسوطة وسعيدة جدًا"، مشيرة إلى أن الدكتور مدحت العدل انتقى كلمات الاوبريت ببراعة".


وأشارت إلى أن الفنان عمرو مصطفى كلل الكلمات بلحن أكثر من رائع  بما  شكل وجود  عمل مبهج يفتح طاقة نور، مشيدة بجهود بقية طاقم الفريق، موضحة أن الحافز الاكبر  الذي دفعها للمشاركة هو أن عائد الاوبريت سيخصص للاسرر المنكوبة من جراء جائحة  كورونا. 


يذكر أن الأوبريت يشارك به محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميره سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة حيث كانت البدايه مع الكاتب الدكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.

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