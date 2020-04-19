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خبير: المتعافي من كورونا يخضع لتحليلين قبل مغادرة مستشفى العزل

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:27 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور أحمد بهاء الدين، مدرس مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية، أن نتيجة تحليل فيروس كورونا تظهر فى نفس اليوم، ولا يخرج المريض من مستشفى العزل إلا بعد إجراء تحليلين وتكون نتيجة عينتين سلبيتين خلال بينهما 48 ساعة، للتأكد من تعافيه تماما.

وأضاف بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى برنامج مساء دى إم سى، أن تحليل فيروس كورونا موجود بمعامل وزارة الصحة، والطب الوقائى هو من يحدد من يتم التحليل له من عدمه.

وأشار إلى أن التحليل تحدد سعره بالنسبة للمسافرين إلى السعودية الذين فرض عليهم أن يحملوا شهادة بخلوهم من كورونا كان 1000 جنيه، ولا بد أن تكون التحاليل خارجة من المعامل المركزية لوزارة الصحة، لأن الطب الوقائى يتابع الحالات ويرسل لهم سيارة إسعاف لنقلهم إلى مستشفيات العزل أما إذا كانت  في معمل خاص فإنها ستتعرض للتشكيك فيها.
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